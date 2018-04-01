خاص.. ملامح خطة هيكلة جهاز الإحصاء واستحداث إدارات جديدة

يعتزم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إعادة الهيكلة التنظيمية والوظيفية للجهاز، بحيث تشمل العمل علي تطوير القطاعات والإدارات المركزية ووضع ضوابط جديدة لشغل الوظائف بالجهاز وصولًا إلي كوادر بشرية مؤهلة، بالتوازي مع تطوير قوانين المنظمة للعمل به.



من جانبه، قال بركات إنه بصدد اتخاذ خطوات فعلية نحو تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهاز، بالتنسيق مع كلًا من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمواكبة التطورات التي طرأت علي النظم الإحصائية دوليًا، إضافة إلي المتغيرات التي فرضتها إستراتيجية التنمية المستندامة رؤية مصر 2030.



وأكد بركات، في تصريح لـ«الدستور»، أن الجهاز يعاني من فجوة كبيرة بين القيادات الحالية والتي يحال عدد كبير منها سنويًا للمعاش والقيادات المنتظرة، بسبب توقف حركة التعيينات مؤخرًا بناءًا علي تعليمات جهاز التنظيم والإدارة، لافتًا إلي أن قوام الجهاز مكون من 6 ألاف موظف بينهم 4 ألاف عمالة دائمة والباقي نستعين به أجر مقابل عمل، وهي أزمة نحتاج إلي حلها.



وأشار بركات إلي أن عملية التوصيف الوظيفي جزء هام من خطة إعادة الهيكلة والتي تشمل وضع ضوابط جديدة لشغل الوظائف بالجهاز تتعلق بمعايير التأهيل الحتمي والعلمي في المتقدمين لشغلها، موضحًا أن التأهيل الحتمي يخص المؤهلات العلمية التي ينبغي توافرها في المتقدم لشغل الوظيفة، أما المؤهل العلمي فهو الدرجة العلمية التي ينبغي إحرازها مثل الدبلومة أو الماجستير أو الدكتوراه للترقي من درجة وظيفية لأخري داخل الهيكل الإداري.



وقال بركات: "ليس من المعقول أن يُعيّن موظف حاصل علي دبلوم صنايع في منصب رئيس مكتب إحصاء ونبدأ بعدها نأهله.. هذا الوضع غير مقبول".



وأشار بركات إلي أن الجهاز يدرس أيضًا الاستعانة بخبراء أجانب ومنظمات إحصائية خارجية لاختيار الأسلوب الأنسب لتطوير العمل الميداني ووضع معايير جديدة لإختيار الباحث الميداني وكيفية تأهيليه، للسيطرة علي أعمال الميدان بما يضمن جودة البيانات والأرقام التي تبني عليها الدولة سياساتها وقرارتها.



كما يدرس الجهاز استحداث إدارة جديدة تختص بتحليل البيانات الإحصائية التي تصدر عن الجهاز، إعتمادًا علي كوادر مؤهله علميًا للقيام بهذا الدور، خاصة، وأن الجهاز حاليًا ليس لديه كوارد مؤهلة علميًا وإنما مجرد خبرات فردية.



وفي سياق متصل، قال بركات إنه يتم العمل حاليًا علي تدشين إستراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي، بالتنسيق مع كل الشركاء الاحصائيين في مصر من وزارات ومراكز بحثية وعلمية، بهدف الوصول إلي منتج إحصائي موّحد من حيث المنهجية والمؤشرات الخاصة به، وأن يكون الإحصاء هو الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان المؤشرات الإحصائية وتحليلها للحد من التضارب في البيانات.