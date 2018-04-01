«الأوبزرفر»: الاعتداءات الإسرائيلية على غزة تُهدد الشرق الأوسط

حذرت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين على طول الحدود مع قطاع غزة، مؤكدة أنها على وشك الانفجار، وستهدد الشرق الأوسط بالكامل.



وقالت الصحيفة إن غياب المسار الحقيقي للسلام هو الذي جعل المواجهات الدامية بين الطرفين تتكرر منذ عام 2000 التي شهدت الانتفاضة الثانية ثم في عام 2014.



وأوضحت أن حماس وقطاع غزة ما زالا محاصرين من قبل إسرائيل، وبالتالي فهما يلجآن إلى الاحتجاجات الشعبية لفك الحصار عنهما.



وأشارت إلى أن قادة اليمين الإسرائيلي ما زالوا يرفضون مناقشة حل الدولتين، ويستعملون القوة غير المتكافئة مع الفلسطينيين.



وأوضحت أن الفرق بين الاحتجاجات هذه المرة، وأي مرة مضت، أن حماس بدأت الحشد لسلسلة احتجاجات تستمر لمدة 6 أسابيع للتزامن مع الذكرى الـ42 ليوم الأرض والذكرى الـ70 لنكبة 15 مايو وإعلان قيام الدولة الإسرائيلية عام 1948.



وتابعت أن سياسات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تعني وقوع انفجار كبير وقريب في الشرق الأوسط.