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الأحد 01/أبريل/2018 - 03:12 م

العائدون من الخارج.. "الضوء الأخضر" في انتظار لاعبو مصر المطرودين (تفاعلي)

العائدون من الخارج..
نجلاء فتحى - أريج الجيار
dostor.org/2113220

"بنشجع اللعبة الحلوة" الشعار الذي يردّده المصريون دائمًا عند الحديث عن الساحرة المستديرة التي تأخذ عقولهم إذا ما جلسوا أمام لاعبيها للاستمتاع بما يقدموه خلال مبارياتها، وخلال هذه المشاهدات يأتي لاعب ليخطف الأنظار عن باقي الفريق ليصبح هو الشغل الشاغل لهم في كل المناسبات التي تمر على البلاد.

منهم من ينقاد وراء زهوة الشهرة وتنسحب قدماه نحو السياسة، ما قد يجعله ينعطف في المسار الخاطئ وتنقلب الأضواء والشهرة رأسًا على عقب، فبدلًا من أن يكون معشوق الجماهير يتحول إلى مطلوب للعدالة، وهو الخطأ الذي وقع فيه عددًا من لاعبي كرة القدم المصرية.

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العائدون من الخارج

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