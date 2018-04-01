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الأحد 01/أبريل/2018 - 03:11 م

بالصور.. أقباط دمياط يحتفلون بـ«أحد الشعانين»

الأقباط بمحافظة دمياط
الأقباط بمحافظة دمياط
دمياط - زينب الزغبي
dostor.org/2113219

أدى الأقباط بمحافظة دمياط، صلاة أحد السعف بكنائس المحافظة والكاتدرائية وبدأت الاحتفالات بأسبوع الآلام، وسط تواجد أمني مكثف في محيط الكنائس، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط.

أدى الأقباط الصلاة بحضور الأب بندليمون بشرى راعي كنيسة الروم الأرذثوكس، وحمل الكبار والأطفال السعف، وذلك في كنيسة الروم الأرذثوكس بميدان سرور.

وأكد راعى كنيسة الروم الأرذثوكس أن الأقباط أدوا صلاة أحد الشعانين ليبدأوا أسبوع الآلام بأربعاء أيوب، ثم أربعاء الزيت، وخميس العهد والجمعة العظيمة وسبت النور، لتنتهي باحتفالات أحد القيامة، معربًا عن فرحته بالاحتفالات التي شهدتها كنائس دمياط.

وأثنى على التشديدات الأمنية من قبل أجهزة الأمن بدمياط حول الكنائس لتأمين احتفالاتهم، وتوجه بالشكر إلى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لتهنئة الأقباط بعيدهم.

بالصور.. أقباط دمياط يحتفلون بـ«أحد الشعانين»
بالصور.. أقباط دمياط يحتفلون بـ«أحد الشعانين»
بالصور.. أقباط دمياط يحتفلون بـ«أحد الشعانين»
بالصور.. أقباط دمياط يحتفلون بـ«أحد الشعانين»
بالصور.. أقباط دمياط يحتفلون بـ«أحد الشعانين»
بالصور.. أقباط دمياط يحتفلون بـ«أحد الشعانين»
بالصور.. أقباط دمياط يحتفلون بـ«أحد الشعانين»
بالصور.. أقباط دمياط يحتفلون بـ«أحد الشعانين»
بالصور.. أقباط دمياط يحتفلون بـ«أحد الشعانين»
بالصور.. أقباط دمياط يحتفلون بـ«أحد الشعانين»
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