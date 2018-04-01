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الأحد 01/أبريل/2018 - 03:11 م

تعرف على أسعار تذاكر حفل هانى شاكر بالأوبرا

هانى شاكر
هانى شاكر
نرمين مقبل
dostor.org/2113218

طرحت دار الأوبرا المصرية، التذاكر الخاصة بحفل أمير الغناء العربي الفنان هانى شاكر، المقرر إحياؤه بمناسبة عيد الربيع، مساء الأحد الموافق 8 أبريل على المسرح الكبير، بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو إبراهيم الموجى.

وتم تحديد ثلاث فئات للتذاكر، الأولى بـ350 جنيهًا، أما الثانية بمبلغ 250 جنيهًا، والثالثة بـ150 جنيهًا.

ومن المقرر أن يقدم «شاكر» باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة منها: «وعد منى، أنت ماشى فى مصر، بعد حبك، اسم على الورق، شكرًا، يخونك، جرح الماضى، غلطة عمرك، مع قلبك، نسيانك صعب أكيد، كل ليلة، بحبك أنا، لو بتحب، أنا قلبى ليك، على الضحكاية، لسه بتسألى».

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرًا فيديو كليب لأحدث أغنياته «وعد مني»، كلمات خلود أبوالسعود، ألحان أحمد زعيم، توزيع وإنتاج تامر عبدالمنعم، وإخراج نبيل مكاوي.

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