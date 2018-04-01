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الأحد 01/أبريل/2018 - 03:09 م

«الكنائس تتشح بالسواد».. الأقباط يبدأون صلوات «البصخة المقدسة»

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس-تريزة شنودة
dostor.org/2113215

أقامت الكنائس الأرثوذكسية، ظهر اليوم الأحد، بعد انتهاء الاحتفال بأحد السعف، صلوات طقس التجنيز العام الذي يرمز إلى بدء «أسبوع الآلام»، وهو الأسبوع الذى يحتفل فيه المسيحيون بدخول المسيح إلى القدس وإنشاء سر التناول، أحد أسرار الكنيسة السبعة، وصلب المسيح وموته ثم القيامة من الأموات فى يوم أحد القيامة.

ويحرص الأقباط دائمًا على حضور طقس التجنيز العام، لأنهم لا يصلون خلال هذا الأسبوع على الموتى، لكون الأسبوع خاصا بتذكر آلام المسيح وموته، كما أنه لا يُرفع بخور خلال أيام «البصخة المقدّسة» التي تبدأ، غدًا، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وبعد الانتهاء من صلاه التجنيز أغلقت الكنائس ستر الهيكل، بستائر سوداء، وصلت صلوات التجنيز العام بنغمات حزينة، وعلقت الشارات السوداء على الكنائس حُزنًا على صلب المسيح، وتبدأ، مساء اليوم الأحد، أولى صلوات البصخة المقدسة، على أن تقيم جميع الكنائس صلوات البصخة المقدسة صباحًا ومساءً طيلة اليوم خلال أسبوع الآلام، ثم «البصخة المقدسة» حتى «خمس العهد»، تليه «الجمعة العظيمة»، ثم «سبت النور» أو سبت الفرح على أن يختتم الأسبوع بقداس عيد القيامة المجيد مساء السبت.

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