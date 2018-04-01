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الأحد 01/أبريل/2018 - 02:09 م

نتنياهو يهاجم أردوغان: لدينا أكثر جيوش العالم أخلاقًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2113104

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، أول أمس الجمعة.

وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي "هو أكثر الجيوش في العالم أخلاقًا ولن يقبل المواعظ ممن يقصف السكان المدنيين دون تمييز".

وكتب نتنياهو في تغريدة له على "تويتر": "هذه هي الطريقة التي تختارها أنقرة لإحياء الأول من أبريل الذي يعرف في العالم بكذبة أبريل".

وكان الرئيس التركي اتهم، أمس السبت، إسرائيل بارتكاب ما وصفه بهجوم "غير إنساني"، معتبرًا أن إسرائيل سوف تلقى جزاءها على ما تقوم به من ظلم تجاه الفلسطينيين.

وسقط 15 قتيلًا فلسطينيًا على الأقل على يد قوات الاحتلال خلال المسيرة التي جرت، أول أمس الجمعة في قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إن مقتل الفلسطينيين جاء نتيجة رد قواتها على أعمال الشغب على طول السياج الأمني المحيط بالقطاع.

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