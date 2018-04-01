مصرع وإصابة 5 متزلجين فى انهيار ثلجى بجبال «الألب»

أعلنت شرطة مدينة "كانتون فاليز" السويسرية، اليوم الأحد، مصرع ثلاثة متزلجين وإصابة اثنين آخرين بجروح طفيفة في انهيار ثلجي بجبال الألب، جنوب سويسرا، أمس السبت.



وقالت الشرطة، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن عملية الإنقاذ كانت "صعبة للغاية" بسب أحوال الطقس السيئ وانعدام الرؤية، مشيرًة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، لافتة إلى أن ضحايا الحادث يحملون الجنسية الإسبانية.



وأضافت الشبكة أن مجموعة أخرى من المتزلجين شاهدوا الانهيار الثلجي وأخطروا فرق الإنقاذ التي تمكنت من إنقاذ متزلجين اثنين والعثور على جثامين الثلاثة الآخرين.