القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
عالم
الأحد 01/أبريل/2018 - 02:05 م

مصرع وإصابة 5 متزلجين فى انهيار ثلجى بجبال «الألب»

مصرع وإصابة 5 متزلجين
أ ش أ
dostor.org/2113093

أعلنت شرطة مدينة "كانتون فاليز" السويسرية، اليوم الأحد، مصرع ثلاثة متزلجين وإصابة اثنين آخرين بجروح طفيفة في انهيار ثلجي بجبال الألب، جنوب سويسرا، أمس السبت.

وقالت الشرطة، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن عملية الإنقاذ كانت "صعبة للغاية" بسب أحوال الطقس السيئ وانعدام الرؤية، مشيرًة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، لافتة إلى أن ضحايا الحادث يحملون الجنسية الإسبانية.

وأضافت الشبكة أن مجموعة أخرى من المتزلجين شاهدوا الانهيار الثلجي وأخطروا فرق الإنقاذ التي تمكنت من إنقاذ متزلجين اثنين والعثور على جثامين الثلاثة الآخرين.

موضوعات متعلقة

مصرع عاملى إغاثة فى انهيار ثلجى بشمال إيطاليا

فقد شخصين عقب انهيار ثلجي في سويسرا

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منذ يومين

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو

منذ 3 أيام

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا

منذ 3 أيام

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية

منذ 6 أيام

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ اسبوع

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

الآن

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 29 درجة

بريطانيا تطالب بتأجيل كأس العالم.. والمنتخب سيتوجه لموسكو

بالتفاصيل.. مستجدات أمنية وخطة متغيرة للبابا في أسبوع الآلام

مكرم محمد أحمد: 3 أخطاء وقعت فيها «المصرى اليوم»

الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

ألبومات الصور

اليوم.. انطلاق سباق الأنشطة التربوية بـ«تعليم الغربية»

صافيناز ومحافظ القاهرة في احتفالات عيد القيامة برمسيس

توافد المصريين على دير «الخراز» للاحتفال بـ «أحد السعف»

بالصور.. انطلاق سباق الأنشطة التربوية بـ«تعليم الغربية»

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

ads
الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

كشكول

خريجو الأزهر بالصومال تطلق ندوات لتأهيل المنشقين عن حركة الشباب المجاهدين

رشا كمال مديرًا لإدارة شئون الطلاب الوافدين بالتعليم العالي

بالصور.. فاروق الباز فى جولة بجامعة عين شمس

انطلاق سباق ختام الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية

مصر تستضيف المدرسة الدولية لشباب الفلكيين للمرة الثالثة

الأمصار

«العبادي» يتابع التطورات على الحدود العراقية لمكافحة الإرهاب

انخفاض المؤشر العام لبورصة الكويت مع بدأ تطوير السوق

بورصة الكويت تبدأ مرحلة تطوير السوق الثانية

وصول أول طائرة تقل الدبلوماسيين روس طردوا من أمريكا

الطيران السوري يستهدف تجمعات فيلق الرحمن في ريف حماة

ads
منوعات

محطة «تيانجونج-1» الفضائية تدخل الغلاف الجوى للأرض

«كذبة أبريل».. مزحة كل عام

ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك