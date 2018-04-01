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الأحد 01/أبريل/2018 - 02:03 م

بلاغ يطالب بمنع صلاح دياب من مغادرة البلاد

صلاح دياب
صلاح دياب
عماد سليمان
dostor.org/2113089

تقدم أحد المحامين ببلاغ عاجل للنائب العام، يطلب فيه منع رجل الأعمال صلاح دياب مالك محلات لابوار من مغادرة البلاد، وضبطه وإحضاره، وبلغ كذلك ضد رئيس حي غرب القاهرة.

وقال في البلاغ إن رجل الأعمال صلاح دياب يستأجر شقة بالدور العاشر بالعقار الكائن 3 شارع شجرة الدر بالزمالك، وضربا بكل القوانين واللوائح قام بتعلية كامل العقار، وذلك ببناء 2 دور مخالف، وحرر حي غرب القاهرة، منطقة الإسكان، مخالفة مبانٍ بدون ترخيص ضد المبلغ، تتمثل في البناء على يمين المصاعد بالجزء الخلفي للعقار، عبارة عن أعمدة وكمرات حديدية وسقف صاج كاملة التشطيب ومسطح حوالي 100 م2، وانتهى إلى صدور قرار بوقف الأعمال المخالفة إعمالًا لنص المادة 39، 60 من القانون رقم 119 لسنة 2008.

وأشار البلاغ إلى أنه بتاريخ 2102017 حرر محضر مخالفة أعمال ضد صلاح دياب، وأحيل للنيابة العامة، وبدورها حركت جنحة مباشرة ضد دياب وطعن عليه بالاستئناف في القضية رقم 330 لسنة 2018 جنح مستأنف قصر النيل بتاريخ 2712018، وتأيد هذا الحكم لإهمال ورعونة دياب، واستمرارا في الجبروت استكمل المباني على ذات العقار دون ترخيص بمساحة قدرها 800 م2 وأنشأ مصعدا خاصا به دون سكان العقار، ودون الحصول على أي تراخيص أو موافقات من الجهات المختصة، وبلغت كل هذه المخالفات والقرارات لرئيس حي غرب القاهرة، بوصفه الذي يقع في دائرته العقار موضوع البلاغ، وكعادة رؤساء الأحياء لم يحرك ساكنًا بل ضرب بكل هذه القرارات، وبالأخص قرارات الإزالة، عرض الحائط في تحدٍ سافر لكل أجهزة الدولة، متعللًا بأن صلاح دياب له نفوذ في جميع الأجهزة.

وطلب مقدم البلاغ منع صلاح دياب من مغادرة البلاد وضبطه وإحضاره للتحقيق معه ومع رئيس حي غرب القاهرة في البلاغ المقدم.

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