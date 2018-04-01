شركة بريطانية: مصر أرخص وجهات العطلات الفاخرة بالعالم

أكد موقع "آرب نيوز" أن مصر والإمارات العربية المتحدة تعتبر أرخص وجهات العطلات الفاخرة في العالم.



وأضاف الموقع أن شركة "سكاي سكنر" البريطانية والرائدة في مجال السفر، أكدت أن شرم الشيخ والغردقة صنفت كأفضل وجهتين للعطلات الفاخرة في العالم، حيث يبلغ متوسط الإقامة في المدينتين نحو 106 دولارات و122 دولارًا في الليلة الواحدة بفندق خمس نجوم.



وأشار الموقع إلى أن إمارة الشارقة احتلت المركز الخامس بنحو 137 دولارًا في الليلة الواحدة، وأبوظبي في المرتبة السادسة والعشرين حيث بلغت قيمة الإقامة 221 دولارًا.



وأوضح الموقع أن القائمة شملت 100 دولة، واحتلت العاصمة المصرية القاهرة المرتبة الـ40 بتكلفة إقامة قدرها 254 دولارًا في الليلة الواحدة، وحصلت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية على المرتبة الـ64 بمتوسط تكلفة قدرها 339 دولارًا في الليلة الواحدة.