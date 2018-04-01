القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 02:01 م

فنزويلا ترسل 2.1 طن ذهب للإمارات

فنزويلا ترسل 2.1
نورهان شوقي
dostor.org/2113085

كشف تحقيق لأحد أعضاء المرصد الفنزويلي للجريمة المنظمة، عن أن الرئيس مادورو يتحفظ على أمواله فى هيئة سبائك ذهبية فى بنوك الإمارات العربية المتحدة.

وذكر الصحفي، خابير إناسيو مايوركا، الموكل بالتحقيق فى الأمر، إن القوات المسلحة الوطنية تزعمت عملية سرية لنقل 2.1 طن من الذهب، تم توزيعها على 57 صندوقا ونقلها من البنك المركزي الفنزويلي إلى مطار ماكيتيا الدولي، متجهة عبر رحلة طيران خاصة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتأتى المناورة التى يقوم بها الرئيس مادورو فى تهريب الأموال للخارج، وسط موجة من العقوبات الاقتصادية الصارمة التى تؤثر على إمكانية إدارة مسئولى النظام الفنزويلي أموالهم فى الخارج.

وكشفت التحقيقات عن أن الرئيس مادورو تم إدراجه ضمن قائمة بنمية تضمنت 55 فنزويليًا يخضعون لإشراف مالى معزز فى إطار الإجراءات الدولية المفروضة لمكافحة غسيل الأموال.

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