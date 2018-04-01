المرصد السورى: اشتباكات عنيفة بين الجيش و«داعش» فى دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري وبين تنظيم «داعش» الإرهابي، في منطقة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.



وقال المرصد، وفقا لما ذكرته قناة «الحرة» الأمريكية، إن «9 على الأقل من المقاتلين الموالين للنظام من جنسيات عراقية وآسيوية قتلوا في هذه الاشتباكات، ليرتفع عدد القتلي من قوات النظام إلى 182 خلال 20 يوما من المعارك، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 47 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي».



كان ناشطون سوريون أكدوا أن غارة شنها طيران، لم تحدد هويته، استهدفت مسلحي تنظيم داعش في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.