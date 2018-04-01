«الصفدى»: لا توجد بوادر لحل يحقق السلام بالقضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه لا توجد هناك أية بوادر للتقدم نحو حل يحقق السلام الدائم والشامل لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هناك غيابًا للأفق السياسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنه إن لم تكن هناك نهاية للاحتلال وفرصة للعيش بحرية ستبقي المنطقة رهينة تفجر الأوضاع في أي لحظة.



وتابع الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "المطلوب هو التحرك بفاعلية لخلق الأفق السياسي، وانخراطنا مستمر مع المجتمع الدولي لإيجاد هذا الأفق والتأكيد على مواقفنا الثابتة"، لافتًا إلى أن التعامل غير المبرر بالقوة مؤشر خطر بأننا في مرحلة أكثر صعوبة، مؤكدًا أن الشعوب العربية مستمرة بالتأكيد على أنها القضية المركزية وتكثيف الجهود للدفع بعمل دولي فوري لحل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.