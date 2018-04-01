الإندبندنت: اللاجئون الأطفال يُفقدون داخل بريطانيا

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية النقاب عن فقدان العديد من الأطفال ملتمسيّ اللجوء غير المصحوبين بذويهم واختفائهم في بريطانيا بسبب تأخر وزارة الداخلية في إعادة توطينهم.



وذكرت الصحيفة، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، أن هؤلاء الأطفال، الذين وصلوا إلى الشواطئ البريطانية بعد رحلات محفوفة بالمخاطر ينتظرون لمدة شهر في المتوسط حتى تتم إعادة توطينهم.



وأضافت أن حالات التأخير قد تصل لـ150 يومًا، ما قد يترتب عليه اختفاؤهم من أنظار السلطات.



من جانبه قال مفتشون إنه يتوجب على وزارة الداخلية تحسين طريقة تعاملها مع القُصر الذين يصلون الشواطئ البريطانية بمفردهم، وفقًا لما ذكرته تقرير لمنظمة مختصة.



ووفقًا للتقرير، فإن أكثر من واحد من كل 10 أشخاص من طالبي اللجوء "11%"، الذين تم تسجيلهم من قبِل وزارة الداخلية في السنة المنتهية في يونيو 2017، كانوا من أطفال اللجوء غير المصحوبين بذويهم، بإجمالي 2952 طفلًا.



وجاء في التقرير أن من أسباب فقدان هؤلاء الأطفال عدم رغبتهم في إعادة توطينهم مرة أخرى في أماكن أخرى غير تلك التي تم توطينهم بها بالفعل، وبسبب تعرضهم لصعوبات في الحصول على فرص للتعليم.



وأظهر التقرير أن وزارة الداخلية البريطانية قد أصدرت قرارًا أوليًا في حق 1938 من الأطفال ملتمسيّ اللجوء غير المصحوبين بذويهم، برفض 26% منهم، خلال العام الماضي، مع منحهم خيارًا إما بقضاء مدة 30 شهرًا، أو البقاء داخل بريطانيا حتى إتمامهم 17 عامًا ونصف العام، أيهما أقرب.



وحسب الإندبندنت فإن نوابًا بريطانيين قالوا إن نهج الحكومة إزاء توطين هؤلاء القُصر "لا يسير على النحو المنشود".