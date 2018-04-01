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الأحد 01/أبريل/2018 - 01:55 م

باكستان لم تعلق جواز سفر رئيسها الأسبق حتى الآن

برويز مشرف
برويز مشرف
أ ش أ
dostor.org/2113074

أفادت مصادر مطلعة فى باكستان، اليوم الأحد، بأن وزارة الداخلية الباكستانية، لم تعلق حتى الآن جواز سفر الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، بموجب أمر المحكمة التي مثل أمامها، في 8 مارس الماضي بتهمة الخيانة العظمى.

وقالت صحيفة "دون" الباكستانية، على موقعها الإلكتروني، إن هذا الأمر ربما يعكس تردد الحكومة الباكستانية في تنفيذ أمر المحكمة بوقف جواز سفر مشرف وبطاقة هويته، بجانب اتخاذ خطوات لتسليمه من خلال الإنتربول.

كانت باكستان قد شكلت هذه المحكمة الخاصة عام 2013 لمحاكمة مشرف، حيث تعقد المحكمة جلساتها برئاسة رئيس المحكمة العليا فى بيشاور، وعضوية رئيس المحكمة العليا فى لاهور، وأحد قضاة المحكمة العليا فى بلوشستان.

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