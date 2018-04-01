الأربعاء.. الندوة الثانية لسلسلة إبداعات بالأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس، الندوة الثانية لسلسلة إبداعات الشهرية تحت عنوان «قراءات قصصية» تنظمها لجنة القصة بالمجلس، ومقررها الكاتب يوسف القعيد، فى السادسة مساء الأربعاء المقبل، بقاعة الندوات في مقر المجلس بساحة دار الأوبرا.



يأتي ذلك تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، ويديرها الكاتب والناقد ربيع مفتاح، ويشارك فيها الناقد شوقى عبدالحميد، والقاص أحمد لبيب شمس، والقاصة الدكتورة عبير الحلوجى، والقاصة فاطمة وهيدى، والقاصة أمل رضوان.