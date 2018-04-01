عمومية «شمال إفريقيا» تُقر ترحيل الأرباح

قالت شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقاري، إن الجمعية العامة العادية وافقت على عدم توزيع أرباح عن عام 2017، وترحيلها بعد اقتطاع نسبة الاحتياطي القانوني.



وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن العمومية اعتمدت نتائج أعمال العام 2017، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاطها خلال الفترة.



كما قررت العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن 2017، وإعادة تشكيل مجلس جديد يرأسه أحمد حاتم عبدالعزيز السيد.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 2.21 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.85 مليون جنيه في 2016.



يذكر أن مجلس الإدارة، كان قد اقترح توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017 بقيمة 1.8 مليون جنيه، بواقع قرش لكل سهم، وفقًا لحسابات مباشر.



ويبلغ رأسمال الشركة 34.12 مليون جنيه، موزعة على 170.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.