9 % ارتفاعًا فى أرباح «مطاحن مصر الوسطى» خلال 8 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن مصر الوسطي، خلال الثمانية أشهر المنتهية في فبراير 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 9% على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنها حققت أرباحا بلغت 78.02 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2018، مقابل أرباح بلغت 71.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بقيمة 52.25 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل أرباح بلغت 50.53 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.



وكشفت المؤشرات المالية للشركة، انخفاضا في المبيعات خلال الفترة «من مطلع يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2017» لتبلغ 700.16 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قدرها 1.62 مليار جنيه، على أساس سنوي.