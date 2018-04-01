«الشرقية الوطنية» ترفض مقترح توزيع الأرباح عن 2017

قالت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، إن الجمعية العامة العادية لم توافق على مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيعات أرباح عن 2017، لوجود خسائر مرحلة قبل عام.



وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن العمومية اعتمدت نتائج أعمال العام 2017، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاطها خلال الفترة.



ونوهت بأن العمومية اعتمدت صرف مكافأة شهرًا للعاملين بالشركة، وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن 2017، وانتخاب آخرين جُدد.



وأظهرت القوائم المالية للشركة خلال 2017، ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 53.7% لتبلغ 5.64 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 3.67 مليون جنيه بنهاية 2016، وذلك بعد احتساب الضرائب.



وانخفضت المبيعات هامشيا خلال 2017، حيث بلغت 47.61 مليون جنيه، مقابل مبيعات قُدرت بـ48.57 مليون جنيه على أساس سنوي.



يذكر أن قائمة توزيعات الأرباح المقترحة للشركة، كانت قد كشفت عن اقتراح توزيع 4.1 مليون جنيه على المساهمين بواقع 25 قرشًا للسهم الواحد (تعادل 5% من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة).



وفي بيان منفصل، لفتت الشركة إلى أن مجلس إدارتها وافق على سداد القسط الأخير من مديونيتها لشركة الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة، وذلك على 4 دفعات، قيمة الواحدة 1.4 مليون جنيه.



كما وافق مجلس الإدارة على اتخاذ الإجراءات القانونية للسير في بيع أرض لشركة تورنيدو، بقيمة 6.05 مليون جنيه.



وقرر المجلس خلال اجتماعه، مخاطبة شركة الطاقة، حيث إن الشركة تمتلك مساهمة بها، بخصوص تكهنات تفيد بوجود مشاكل بالأخيرة، مع مصلحة الجمارك، أدت إلى الإفراج عن مكونات الإنتاج بقيمة تصل لـ30 مليون جنيه، وما يتبعه من غرامات.



وتابعت الشركة: "سيؤدي ذلك لتوقف الإنتاج، وبالتالي العائد على الشرقية الوطنية".