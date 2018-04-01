تعرف على أسعار الدولار واليورو اليوم الأحد 1- 4- 2018

استقر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي واليورو، في التعاملات الرسمية للبنوك، اليوم الأحد، فيما ارتفع أمام الإسترليني.



وعرض مصرف أبوظبي أعلى سعر للدولار عند 17.62 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع.



وسجل أقل سعر للدولار في البنك الزراعي 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.



وفيما يخص اليورو، فقد تراوح سعره في البنوك بين 21.54 و21.7 جنيه للشراء، والبيع بين 21.76 جنيه و21.91 جنيه.



كما سجل بنك عـَوده أعلى سعر للجنيه الإسترليني عند 24.86 جنيه للشراء، و25.15 جنيه للبيع.



فيما سجل بنك البركة أقل سعر للإسترليني عند 24.52 جنيه للشراء و25.04 جنيه للبيع.