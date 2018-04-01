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الأحد 01/أبريل/2018 - 01:51 م

«شكرى»: نسعى لانخراط المجتمع الدولى فى حل القضية الفلسطينية

سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
dostor.org/2113063

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والشاغل الأول، حيث إن العمل في هذه القضية يؤدي إلى الاستقرار ودحر الإرهاب وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفقا للمرجعيات الدولية التي تؤدي إلى تحقيق المصلحة وإقامة سلام بين دولة مستقلة فلسطينية ودولة إسرائيل.

وتابع شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدى: "سوف نعمل من أجل ذلك من خلال الجامعة العربية والتنسيق بين الدول العربية من خلال الأمم المتحدة وأجهزتها، والسعي لانخراط المجتمع الدولي سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي"، مشددًا على ضرورة مراجعة مواقف حديثة من مجلس حقوق الإنسان ومتسائلًا: "كيف نتحدث عن حقوق الإنسان وتنتهك في فلسطين بهذا الشكل ؟".

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