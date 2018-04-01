البورصة: تنفيذ صفقة على «بى بى أى» القابضة بقيمة 53 مليون جنيه

قالت البورصة المصرية إنه تم تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم "بي بي أي" القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 53.19 مليون جنيه.



وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ الصفقة عبر 4.5 مليون سهم، بواقع 11.82 جنيه للسهم.



يُشار إلى أن منصة التداول بالبورصة المصرية استقبلت الخميس الماضي، الوافد رقم 223 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وهي أسهم شركة بي انفستمنت.



وبلغت تغطية الاكتتاب العام في الطرح الأولي لأسهم الشركة نحو 84.4 مرة، الاثنين الماضي، بعد تسجيل أوامر لشراء لعدد 422 مليون سهم من إجمالي 5 ملايين سهم مطروحة أمام الجمهور في هذه الشريحة من الطرح.



وحددت البورصة المصرية، الفترة من (29 مارس الجاري وحتى نهاية جلسة 29 أبريل المقبل)، لفتح سوق الصفقات لشراء أسهم بي بي إي القابضة ضمن آلية استقرار سعر السهم بالبورصة.



وتستهدف الشركة جمع 460 مليون جنيه من خلال طرح 43 مليون سهم (5 ملايين سهم في اكتتاب عام و38،131،554 سهم عبر اكتتاب خاص)، وذلك من أجل تمويل مشروعات في قطاعي الطاقة المتجددة والخدمات المالية غير المصرفية.



وأعلنت البورصة في بيان سابق، تنفيذ الطرح العام على أسهم الشركة، بنسبة 4.28% من أسهم رأس المال، بإجمالي 5 ملايين سهم، وبقيمة 53.75 مليون جنيه.



يذكر أن الشركة كانت قد قالت، إنه تمت تغطية الطرحين العام والخاص للاكتتاب في زيادة رأسمالها بنسبة 100%.



وفي يناير الماضي، قال رئيس مجلس إدارة بي بي آي بارتنرز، إن شركته تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات طرح 35% من رأسمالها بالبورصة.



