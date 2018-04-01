«الحفر المصرية» تستحوذ على 74% من الآبار البرية والبحرية

قال المهندس صلاح عبدالكريم، رئيس شركة الحفر المصرية، إن الشركة استطاعت تحقيق نمو فى معدلات التشغيل، لأجهزة الحفر، وتوسيع قاعدة عملائها من الشركات البترولية، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك 40 جهاز حفر برى يوجد منها 6 أجهزة تعمل بالسعودية، و4 أجهزة حفر بحرية تعمل بالسعودية والبحرين ومصر، كما تدير الشركة 3 أجهزة بحرية نيابة عن هيئة البترول وإيجاس.



وأضاف "عبدالكريم"، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن الشركة تمتلك 24 جهاز إصلاح آبار تعمل داخل مصر، لافتًا إلى أن الشركة تستحوذ على نسبة نحو 74% من سوق الحفر البرى والبحرى فى مصر، فضلًا عن 35% من نشاط إصلاح الآبار.



وتابع أن الشركة تنفذ حاليًا استراتيجية لزيادة حجم أعمالها فى مشروعات الحفر خارج مصر فى الدول العربية، وأن هناك فرصًا كبيرة للحصول على عقود جديدة لأعمال الحفر فى عدد من الدول العربية، من أهمها العراق والكويت وسلطنة عمان خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تجديد عقود مشروعات الشركة فى السعودية لمدة 3 سنوات قادمة فى ضوء ما حققته من نتائج متميزة خلال الفترة الماضية.