اليوم.. انطلاق سباق الأنشطة التربوية بـ«تعليم الغربية»

انطلقت اليوم، فعاليات سباق ختام الأنشطة التربوية بالمديرية للعام الدراسي الحالى، حيث بدأ السباق بمدارس إدارة قطور في سباق وإنجاز جديد، تحت شعار «سيناء تنمية وفداء»، بمدرسة قطور الثانوية المشتركة.



وتفقدت لجنة التقييم من موجهي عموم الأنشطة وقيادات المديرية، أعمال المدارس المشاركة من صحافة وتربية اجتماعية وتربية نفسية وبيئة وسكان ومشغولات يدوية، بأيدي الطلاب وعروض رياضية من مختلف المدارس، وفي فناء المدرسة تم تقديم المواهب من شعر وغناء وعروض مسرحية ورياضية، وقامت اللجنة بالتقييم داخل مظاريف مغلقة لحين الانتهاء من العشر إدارات لاستخراج نتيجة السباق.



حضر المهرجان مدير عام إدارة قطور التعليمية ومدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية وقيادات التعليم بالمديرية وإدارة قطور التعليمية بكل المراحل والأقسام والتوجيهات، ومديرو المدارس المشاركة في العروض الرياضية والمعلمون والمعلمات والمهتمون بالتعليم ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب.



