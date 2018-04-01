القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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اقتصاد
الأحد 01/أبريل/2018 - 01:48 م

تراجع أرباح «الصخور العربية» 63% فى 2017

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2113057

أظهرت القوائم المالية لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، خلال 2017، انخفاضًا في الأرباح بنسبة 62.8%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أنها حققت أرباحًا بقيمة 953.02 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.56 مليون جنيه في 2016.

وكشفت القوائم المالية للشركة تدنيًا بالمبيعات السنوية، حيث بلغت في 2017 نحو 6.08 مليون جنيه، مقارنةً بمبيعات قيمتها 11.48 مليون جنيه قبل عام.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، هبطت الأرباح إلى 974.34 ألف جنيه، مقابل أرباح قُدرت بنحو مليوني جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات خلال الفترة أعلاه لتصل إلى 4.31 مليون جنيه، مقارنةً بمبيعات بلغت 8.6 مليون جنيه على أساس سنوي.

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