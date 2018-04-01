«الصفدى»: العمالة المصرية فى الأردن تحظى بعناية كاملة

تقدم أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، بالتهنئة لمصر بإجراء الانتخابات التي عبرت عن إرادة الشعب المصري، مشيدًا أيضًا بما شهدته العلاقات الثنائية من السير بخطى ثابتة نحو مزيد من التعاون والتنسيق بين مصر والأردن.



وأضاف "الصفدي" أن العمالة المصرية في الأردن تحظى بعناية كاملة، وتستمر في الحصول على تلك العناية.



وأكد الصفدي أن مباحثاته مع نظيره المصري عكست تطابق وجهات النظر بين البلدين في القضايا المختلفة، مشددًا على وقوف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب مصر في محاربة الإرهاب، وأن أمن مصر هو أمن واستقرار وانتصار لنا جميعا لمواجهة ودحر الإرهابيين وإعادة الأمن والاستقرار لأي منطقة يحاولون العبث بها.