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الأحد 01/أبريل/2018 - 01:47 م

20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية

20 صورة ترصد الاحتفالات
الإسكندرية - أحمد عاشور
dostor.org/2113053

رصدت عدسة «الدستور» 20 صورة لاحتفالات الأقباط بالإسكندرية، بعيد السعف، اليوم الأحد، حيث يحتفل الأقباط فى أبريل من كل عام بأحد السعف أو «أحد الشعانين»، الذى يواكب ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، واستقبال أهلها له بسعف النخيل وسنابل القمح، وهو التقليد الذى يحرص الأقباط على إحيائه حتى الآن.

ورصدت العدسة فرحة رواد الكنيسة بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، وإقبالهم على شراء السعف الذى اختلف أشكاله ما بين تيجان وصلبان، وحرصت الأسرة على اصطحاب الاطفال معهم إلى الكنيسة للاحتفال بذلك اليوم.

20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
20 صورة ترصد الاحتفالات بـ«أحد السعف» في الإسكندرية
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