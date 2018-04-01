«الصفدى»: لا استقرار فى المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم

أدان أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، العنف الإسرائيلي ضد الأبرياء الفلسطينيين الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم، لافتًا إلى أن طريقى الأمن والسلام هما التقدم في تلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس، لافتًا إلى أن الأمن حق للجميع، وطريقه واضح وهو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.



ودعا الصفدي، المجتمع الدولي، لممارسة مسئولياته، مشددًا على أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب على حقوقه، وأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية، ونستمر في جهودنا في هذا الإطار، معربًا عن أمله في أن تشهد القمة العربية المقبلة تعميقًا للعمل العربي في ظل التحديات الجسام لتلبية حقوق شعوبنا في العيش في موطن آمن.