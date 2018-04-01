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الأحد 01/أبريل/2018 - 01:44 م

وزير خارجية الأردن يهنئ مصر بنجاح الانتخابات الرئاسية

أيمن الصفدى
أيمن الصفدى
أ ش أ
dostor.org/2113049

هنأ وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى مصر بإجراء الانتخابات الرئاسية بطريقة ناجحة عكست إرادة الشعب المصري.

وأشاد الصفدي، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأحد، بالطريقة "الناجحة جدا" التى أجريت بها الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية.

وأثنى على العلاقات المصرية الأردنية فى شتى المجالات، واصفًا إياها بأنها قوية وراسخة وترعاها القيادتان السياسيتان.

وشدد وزير الخارجية الأردني على وقوف بلاده إلى جانب مصر فى مواجهة الإرهاب، قائلا: "إن استقرار مصر هو أمن لنا جميعا".

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