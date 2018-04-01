وزير البترول: شركات الحفر المصرية تنافس العالمية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن هناك فرصا كبيرة أمام شركات الحفر المصرية، لمنافسة الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الحفر، سواء البرى أو البحرى، الذى يشهد فى الفترة الحالية نشاطا ملحوظا، فى ضوء رغبة شركات البترول العالمية فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وخاصة بعد الاكتشافات التى تحققت مؤخرا فى مصر والمنطقة.



وأضاف الملا، خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية، لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017، بحضور رؤساء هيئة البترول والقابضة للغازات الطبيعية وجنوب الوادى ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، أن طرح مزايدات عالمية جديدة وتوقيع اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف، يُعد ركيزة أساسية في تنمية أنشطة الحفر.



وطالب بضرورة استغلال النجاح الذى حققته الشركة فى المملكة العربية السعودية والبحرين للتوسع، وزيادة حجم أعمالها خارج مصر، خصوصا فى دول منطقة الخليج العربى، لافتا إلى أن شركة الحفر المصرية أصبحت مملوكة لقطاع البترول بالكامل بعد الاستحواذ على حصة الشريك الأجنبى، ويستهدف خلال المرحلة القادمة تطوير أعمالها، وزيادة أنشطتها بما يدعم الاقتصاد القومى.



وأكد الوزير، أهمية الاستمرار فى إعطاء أولوية للسلامة والأمن الصناعى، وأعمال الصيانة الدورية، واتباع أحدث الأنظمة والبرامج فى مجال السلامة، حفاظا على الأصول والموارد البشرية.