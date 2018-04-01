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الأحد 01/أبريل/2018 - 12:33 م

«عريقات»: واشنطن مصرة على حماية جرائم الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
وكالات
dostor.org/2112902

قال مسئول فلسطيني، اليوم الأحد، إن الإدارة الأمريكية أحبطت مرة ثانية صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي بشأن أحداث قطاع غزة الأخيرة، واستهداف إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين.

وذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن واشنطن أفشلت محاولة أخرى لصياغة بيان متواضع عن مجلس الأمن، بشأن أحداث غزة.

وقال «عريقات»: «إن سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي، أصرت على أن تقف الحامى لجرائم الحرب الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل في قطاع غزة».

واتهم «عريقات» واشنطن بالانحياز الأعمى لصالح إسرائيل، مشددًا على أن ذلك يتطلب موقفًا عربيًا لأن الإدارة الأمريكية الحالية تدفع المنطقة وشعوبها إلى مربع من العنف وإراقة الدماء والفوضى.

وأضاف: «نحن سنطرق كل الأبواب الدولية، ولن نتوقف عن صمودنا، ولن نخضع، وسنستمر مستندين إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ونكون أيقونة للعالم أمام الإدارة الأمريكية التى قررت أن تحرق جميع الجسور مع القانون والشرعية الدولية».

وتابع: «الذى يميز هذه الإدارة الحالية في واشنطن عن الإدارات السابقة، أنها قررت أن تأخذ مقعد القيادة لإسرائيل فيما يتعلق بفرض الإملاءات على الفلسطينيين في قضايا القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات».

وحث «عريقات» على ضرورة وضع خطة استراتيجية عربي، تأخذ بعين الاعتبار مصالح العرب قبل المصالح الفلسطينية في مواجهة إدارة أمريكية تدفع المنطقة للعنف والفوضى».

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