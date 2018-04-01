بدء إعادة صرف معاشات «تكافل وكرامة» للمستحقين في الأقصر

أعلن أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، الانتهاء من إعادة توقيع الكشف الطبى وفحص طلبات 21190 حالة من مركزى أسنا وأرمنت التى تم إيقاف صرف المبالغ المخصصة لها ببرنامج تكافل وكرامة.



وأوضح «عبيد» أنه بدءً من اليوم الأحد تم تفعيل نظام الدفع الإلكترونى للحالات التى تم الانتهاء من توقيع الكشف الطبى عليها، ومن منتصف الشهر سيتم توريد المبالغ لهذه الحالات بأثر رجعى من تاريخ توقفها.



وأشار وكيل وزارة تضامن الأقصر إلى أنه فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، تقرر استمرار توقيع الكشف الطبى لباقى الحالات حتى نهاية شهر أبريل بواقع 1000 حالة يوميًا يتم الكشف عليها، حتى الانتهاء من كافة الحالات المتقدمة للحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة.