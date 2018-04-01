عمومية «القاهرة للأدوية» تعتمد الموازنة التقديرية لـ«2018-2019»

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالى 2018-2019.



وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن الجمعية أقرت الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل.



وأظهرت الموازنة التقديرية للعام المالى 2018-2019 لشركة القاهرة للأدوية، أنها تستهدف زيادة أرباحها إلى 99.7 مليون جنيه، مقابل أرباح معتمدة في العام المالي الجاري بنحو 88.5 مليون جنيه.



وتستهدف الشركة استثمارات خلال العام المالي المقبل بنحو 35.94 مليون جنيه.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 52.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 46.37 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالي 2016-2017.