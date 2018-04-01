روسيا تكشف صفقاتها العسكرية مع القاهرة كـ«حليف قوي»

كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الأحد، عن الصادرات العسكرية لدول إفريقيا وعلى رأسها مصر خلال عام 2017، حيث صدّرت روسيا أسلحة بقيمة 15 مليار دولار حول العالم، وشمل ذلك الدول الأفريقية، التي حصلت على مجموعة من المعدات من الطائرات المقاتلة إلى الصواريخ الباليستية، حيث تمثل أفريقيا 13٪ من مبيعات الأسلحة الروسية، وذلك على مدى السنوات الخمس الماضية.



وتعد مصر حليفًا أفريقيًا هامًا لروسيا ولذلك تتعاون موسكو مع القاهرة عسكريًا، وبدأ عام 2017 بتلقي أول 46 مقاتلة من طراز "MiG-29M M2" تم طلبها في ديسمبر 2015، وتم تسليم 15 منها العام الماضي، كما حصلت مصر على 19 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز "Ka-52"، من أصل 46 طلبًا للقوات الجوية المصرية، وبدأت روسيا العام الماضي بتسليم صواريخ "S-300VM" إلى مصر وصواريخ "AT-9" و"AT-16" المضادة للطائرات من طراز "Ka-52s"، وأعربت مصر عن اهتمامها بدبابات "T-90".



ووفقًا للصحيفة، فقد تسلم عدد من البلدان الإفريقية معدات عسكرية من روسيا، العام الماضي، مثل الجزائر التي تلقت أخر ستة من 14 مقاتلة من طراز "Su-30MKA"، وستة مروحيات هجومية أخرى من طراز "Mi-28NE" ودبابات "T-90SA"، لتحصل مؤخرًا على قاذفات صواريخ "TOS-1" وصواريخ أرض جو- M2E.



واستلمت الجزائر أيضًا أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى من طراز "Iskander-E"، ويبلغ مدى هذا النظام 300 كيلو متر، برأس حربي يبلغ 480 كيلوجرام.



وأكدت كوميرسانت أن روسيا تتوقع أن يكون الطلبات العسكرية الصادرة عام 2018 يوازى ما حققته العام الماضي أو أكثر، على الرغم من أنه ربما يكون أقل قليلًا بسبب العقوبات الأمريكية.



وأوردت الصحيفة تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، التي قال فيها: "روسيا تتوافق مع المعايير العالية وتؤكد وضعها كأحد الدول الرائدة في سوق الأسلحة العالمية"، مضيفًا "إن نطاق تعاوننا العسكري التقني مستمر في النمو وبثبات.. لقد تجاوز عدد الحلفاء والعملاء بالفعل مائة دولة".



وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تعد روسيا ثاني أكبر مُصدّر للأسلحة بعد الولايات المتحدة، مع حصة تبلغ 22٪ من السوق بين 2013 و2017، مقارنة بحصة الولايات المتحدة البالغة 34 ٪، وثالثها على القائمة هي فرنسا بنسبة 6.7٪.