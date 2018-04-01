القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
عالم
الأحد 01/أبريل/2018 - 12:31 م

روسيا تكشف صفقاتها العسكرية مع القاهرة كـ«حليف قوي»

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
هالة أمين
dostor.org/2112898

كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الأحد، عن الصادرات العسكرية لدول إفريقيا وعلى رأسها مصر خلال عام 2017، حيث صدّرت روسيا أسلحة بقيمة 15 مليار دولار حول العالم، وشمل ذلك الدول الأفريقية، التي حصلت على مجموعة من المعدات من الطائرات المقاتلة إلى الصواريخ الباليستية، حيث تمثل أفريقيا 13٪ من مبيعات الأسلحة الروسية، وذلك على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتعد مصر حليفًا أفريقيًا هامًا لروسيا ولذلك تتعاون موسكو مع القاهرة عسكريًا، وبدأ عام 2017 بتلقي أول 46 مقاتلة من طراز "MiG-29M M2" تم طلبها في ديسمبر 2015، وتم تسليم 15 منها العام الماضي، كما حصلت مصر على 19 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز "Ka-52"، من أصل 46 طلبًا للقوات الجوية المصرية، وبدأت روسيا العام الماضي بتسليم صواريخ "S-300VM" إلى مصر وصواريخ "AT-9" و"AT-16" المضادة للطائرات من طراز "Ka-52s"، وأعربت مصر عن اهتمامها بدبابات "T-90".

ووفقًا للصحيفة، فقد تسلم عدد من البلدان الإفريقية معدات عسكرية من روسيا، العام الماضي، مثل الجزائر التي تلقت أخر ستة من 14 مقاتلة من طراز "Su-30MKA"، وستة مروحيات هجومية أخرى من طراز "Mi-28NE" ودبابات "T-90SA"، لتحصل مؤخرًا على قاذفات صواريخ "TOS-1" وصواريخ أرض جو- M2E.

واستلمت الجزائر أيضًا أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى من طراز "Iskander-E"، ويبلغ مدى هذا النظام 300 كيلو متر، برأس حربي يبلغ 480 كيلوجرام.

وأكدت كوميرسانت أن روسيا تتوقع أن يكون الطلبات العسكرية الصادرة عام 2018 يوازى ما حققته العام الماضي أو أكثر، على الرغم من أنه ربما يكون أقل قليلًا بسبب العقوبات الأمريكية.

وأوردت الصحيفة تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، التي قال فيها: "روسيا تتوافق مع المعايير العالية وتؤكد وضعها كأحد الدول الرائدة في سوق الأسلحة العالمية"، مضيفًا "إن نطاق تعاوننا العسكري التقني مستمر في النمو وبثبات.. لقد تجاوز عدد الحلفاء والعملاء بالفعل مائة دولة".

وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تعد روسيا ثاني أكبر مُصدّر للأسلحة بعد الولايات المتحدة، مع حصة تبلغ 22٪ من السوق بين 2013 و2017، مقارنة بحصة الولايات المتحدة البالغة 34 ٪، وثالثها على القائمة هي فرنسا بنسبة 6.7٪.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منذ يومين

بريطانيا تأسف لقرار روسيا تخفيض عدد دبلوماسييها في موسكو

منذ 3 أيام

عاجل.. ترامب: سنغادر سوريا قريبًا

منذ 3 أيام

موسكو: أوكرانيا تصرفت مثل «قراصنة الصومال» مع سفينة روسية

منذ 5 أيام

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ اسبوع

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

الآن

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27

غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تُعلن النتيجة النهائية للسباق الرئاسى

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

17.67 جنيه.. سعر «الدولار» اليوم فى البنوك

الأكثر قراءة

كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

ألبومات الصور

التموين والأوقاف تستعدان لتجهيز «شنط رمضان»

توقيع بروتوكول تعاون بين النقل البحرى واتحاد الإنقاذ بشرم الشيخ

فرقة «رضا» و«لاك هونج» يشعلون ليالي دمنهور للفلكلور

بالصور.. البحرية الليبية تنقذ 240 مهاجرًا غير شرعى

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

كشكول

رئيس أكاديمية ناصر: الذي يخلط الدين بالسياسية لا يُنتفع منه بعلم

جامعة القاهرة: نعمل على تطوير العملية التعليمية ونظام الامتحان

التعليم الجامعي وتحديات القرن الـ21 في مؤتمر تربية الأزهر.. غدا

عميد تجارة الزقازيق: منع الضغط علي الطلاب لشراء الكتاب

عميد تجارة الأزهر: المؤامرات لن تنال من مصر

الأمصار

خروج الدفعة الأولى من مسلحي دوما

ارتفاع إنتاج النفط العراقي لـ 3.453 مليون برميل يوميًا

مركبة لميلشيات الحوثي تدهس 3 سيدات يمنيات

أبرز عناوين صحف الإمارات

عريقات: واشنطن أحبطت محاولة ثانية لإصدار مجلس الأمن بيانًا عن غزة

منوعات

محطة «تيانجونج-1» الفضائية تدخل الغلاف الجوى للأرض

«كذبة أبريل».. مزحة كل عام

ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك