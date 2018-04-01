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الأحد 01/أبريل/2018 - 12:27 م

مصطفى عاطف: أحرص على تقديم فن راقٍ وإنسانى

المنشد الدينى مصطفى
المنشد الدينى مصطفى عاطف
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2112893

قال المنشد الدينى مصطفى عاطف، إن ألبومه الغنائى الجديد «كأنى معاك» يتضمن 10 أغان متنوعة بين فن الابتهال والإنشاد الديني وأغانى التراث الصوفى والمغربى والشامى، وهناك أغنية تراثية باللغة الشيشانية، وتابع أن ما يحرص عليه دائمًا فى أعماله تقديم ألوان غنائية تخاطب شعوبًا إسلامية غير ناطقة بالعربية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تحقق بعض أغانى الألبوم نجاحات كبيرة مثل أغنية «قمر سيدنا النبى».

وأوضح أنه يعكف حاليًا على الانتهاء من عمل كبير للأطفال لم يستقر على شكله حتى الآن، وهل سيكون عملًا كارتونيًا أم أنه سيكون عملًا فنيًا عاديًا، مؤكدًا أنه يستعد لعدد من البرامج فى الفترة القادمة لعرضها خلال شهر رمضان، حيث إنه يحرص دائمًا على التواجد فى هذا الشهر الكريم.

وأضاف أنه يستهدف تقديم فن راقٍ وإنسانى في المقام الأول، فهو رغم حفظه للقرآن كاملًا على يد والدته وتعلقه بتعاليم الأزهر الذى يفخر أنه من أبنائه، وجد أن هناك رسائل هامة لن تصل إلا بلغة الفنون التى يتبادلها كل الشعوب، وهى المحبة والرحمة، وليس هناك أفضل من الموسيقى والفن لإسعاد الناس ونشر محاسن الأخلاق بينهم، لذلك لم يتردد ابدًا فى توجيه الموهبة التى منحها له الله لخدمة هؤلاء الناس وتقديم ما يفضلونه ويسعدهم من أغانى الذكر والمديح والقصائد الصوفية بشكل مختلف وجديد.

واختتم «عاطف» حديثه قائلًا: إنه يعتبر ما وصل إليه هو فضل من الله وتوفيقه وبمساندة والدته وقدوته الشيخ أسامة الأزهرى، الذى شجعه على توصيل تلك الرسالة إلى كل العالم ما دفعه لزيارة دول إسلامية كبرى غير ناطقة بالعربية، وإقامة حفلات للابتهال ولمديح الرسول بها مثل إندونسيا وماليزيا وروسيا والشيشان وهونج كونج، إضافة لدول الخليج التى سيقدم لها قريبًا أغنية باللهجة الخليجية، كما قدم الشكر لجمهوره من الملايين المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من مصر وخارجها خاصة فى دول سنغافورة وبروناى وتايلاند وجنوب إفريقيا وغيرها.

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