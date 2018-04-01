القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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اقتصاد
الأحد 01/أبريل/2018 - 12:27 م

1.76 مليار جنيه إيرادات «غاز مصر» خلال 2017

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول
سيد ابراهيم
dostor.org/2112891

اعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج الأعمال لشركة "غاز مصر" للعام المالى 2017 2018، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، بحضور المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة العامة للبترول، ومثل الجهاز المركزى للمحاسبات، والمهندس ياسر صلاح رئيس غاز مصر.

وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق الشركة حجم إيرادات بلغ 1.76 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 1.52 مليار جنيه العام السابق بزيادة نسبتها 16%، كما بلغ صافي الربح 25.6 مليون جنيه مقابل 24.14 مليون جنيه العام السابق بنسبة زيادة بلغت 6%.

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