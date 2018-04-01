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الأحد 01/أبريل/2018 - 12:27 م

وصول المتهمين بقتل عاطل أثناء القبض عليه لمحكمة العباسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2112890

وصل، منذ قليل، لمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، رئيس مباحث حلوان، ومعاون قسم دار السلام وأمين شرطة لحضور جلستهم في اتهامهم بقتل عاطل أثناء القبض عليه.

كانت النيابة، قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات ووجهت لهم تهمة القتل، وبينت التحقيقات أنه أثناء مداهمة الكمين الأمنى للمتهمين، من قبل أحد المطلوبين على ذمة إحدى القضايا، تعدى المتهمون على المجنى عليه، حيث كشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه وجود كدمات متفرقة تشير إلى تعذيبه.

وخلال التحقيقات قال أحد المتهمين إن المجني عليه فارق الحياة أثناء القبض عليه، ولم يعتد أحد من القوة عليه، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

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