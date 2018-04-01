«مدار للتطوير العقارى» تختار حلول «لينك ديفيلوبمنت»

أعلنت "لينك ديفيلوبمنت"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية وإحدى شركات A15، تسليمها لأحدث حلولها المتخصصة في تحقيق التحول الرقمي لقطاع التطوير العقاري والقائمة على تقنيات Microsoft Dynamics 365، إلى "مدار للتطوير العقاري"، الشركة الصاعدة في مجال استثمارات العقارات التجارية والسكنية وتطويرها، بهدف وضع قاعدة رقمية صلبة تستند عليها جميع عمليات الشركة لتزيد من كفاءة وسرعة العمل.



وسلمت "لينك ديفيلوبمنت" مؤخرًا "مدار للتطوير" جزءًا رئيسيًا من أحدث حلولها المتخصصة والمتكاملة لتحقيق التحول الرقمي لقطاع التطوير العقاري وهو حل قائم على تقنيات Microsoft Dynamics 365 وبالأخص تقنيات Online CRM لإدارة علاقات العملاء على سحابة آزور، وتقنيات AX ERP لإدارة موارد المؤسسات.



ويعمل حل Microsoft Dynamics 365 - Online CRM على مساعدة "مدار للتطوير" في تمكين موظفي خدمة العملاء في مركز الاتصالات ومسئولي المبيعات من استخدام أدوات وتحليلات رقمية دقيقة لفهم العملاء بشكل أفضل وخدمتهم بشكل أسرع وبيع المزيد من الوحدات.



كما سلمت "لينك ديفيلوبمنت"، "مدار للتطوير" حل Microsoft AX الذي يقوم بميكنة وربط جميع الأنظمة والإجراءات الداخلية بسهولة ويسر، ويشمل ذلك الأنظمة المالية وسير العمليات الداخلية والمخازن ودورات الإنتاج وغيرها.