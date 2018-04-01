القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
حوادث
الأحد 01/أبريل/2018 - 12:24 م

ضبط عامل استدرج شابًا وصوره عاريًا بسبب محاولة ابتزاز طرفها امرأة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2112882

ضبطت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن القاهرة، عاملًا استدرج آخر لمسكنه وصوره عاريًا وأكرهه على توقيع إيصالات أمانة، بعدما أرسل المجنى عليه للمتهم صور نجلة شقيقته التى تقدم لخطبتها وتم رفضه.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من "محمد ا ف" 25 سنة، عامل، بتضرره من "شريف ح ع" 54 سنة، عامل، والسابق إتهامه فى 11 قضية أخرهم 4161 لسنة 1997 مصر الجديدة "مخدرات"، لقيامه بإستدراجه لمسكنه وتصويره عاريا وإكراهه علي التوقيع علي إيصال أمانة.


وبالتحري تبين صحة الواقعة، فتم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بسابقة تقدم المبلغ لخطبة نجلة شقيقته وتم رفضه وقيامه بإرسال بعض الصور الخاصة بنجلة شقيقته له بقصد إجباره على الموافقة علي خطبتها، مما أثار حفيظته، فقام بالاتصال بالمجني عليه وإيهامه بالموافقه علي الخطبة وتمكن من استدراجه لمسكنه وارتكاب الواقعة.

كما تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمبلغ ويحوي صور لنجلة شقيقة المتهم، كما أمكن ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمتهم ويحوى صور مخلة للمبلغ، وإيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنية ممهور بتوقيع المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

منذ حوالي 16 ساعة

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

منذ اسبوع

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ اسبوع

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

منذ اسبوع

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا

منذ أقل من شهر

«المرور» تغلق طريق السويس مع تقاطع الدائرى لاستكمال أعمال إنشاء كوبري

الآن

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27

غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تُعلن النتيجة النهائية للسباق الرئاسى

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

17.67 جنيه.. سعر «الدولار» اليوم فى البنوك

الأكثر قراءة

كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

ألبومات الصور

التموين والأوقاف تستعدان لتجهيز «شنط رمضان»

توقيع بروتوكول تعاون بين النقل البحرى واتحاد الإنقاذ بشرم الشيخ

فرقة «رضا» و«لاك هونج» يشعلون ليالي دمنهور للفلكلور

بالصور.. البحرية الليبية تنقذ 240 مهاجرًا غير شرعى

نجم الساعة

برلمانيون يحددون للرئيس خطة التحرك حتى 2022

الأكثر قراءة

كيف استفادت دينا الشربينى من علاقتها بعمرو دياب؟

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

كشكول

رئيس أكاديمية ناصر: الذي يخلط الدين بالسياسية لا يُنتفع منه بعلم

جامعة القاهرة: نعمل على تطوير العملية التعليمية ونظام الامتحان

التعليم الجامعي وتحديات القرن الـ21 في مؤتمر تربية الأزهر.. غدا

عميد تجارة الزقازيق: منع الضغط علي الطلاب لشراء الكتاب

عميد تجارة الأزهر: المؤامرات لن تنال من مصر

الأمصار

خروج الدفعة الأولى من مسلحي دوما

ارتفاع إنتاج النفط العراقي لـ 3.453 مليون برميل يوميًا

مركبة لميلشيات الحوثي تدهس 3 سيدات يمنيات

أبرز عناوين صحف الإمارات

عريقات: واشنطن أحبطت محاولة ثانية لإصدار مجلس الأمن بيانًا عن غزة

منوعات

محطة «تيانجونج-1» الفضائية تدخل الغلاف الجوى للأرض

«كذبة إبريل».. مزحة كل عام

ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك