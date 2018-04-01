ضبط عامل استدرج شابًا وصوره عاريًا بسبب محاولة ابتزاز طرفها امرأة

ضبطت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن القاهرة، عاملًا استدرج آخر لمسكنه وصوره عاريًا وأكرهه على توقيع إيصالات أمانة، بعدما أرسل المجنى عليه للمتهم صور نجلة شقيقته التى تقدم لخطبتها وتم رفضه.



تلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من "محمد ا ف" 25 سنة، عامل، بتضرره من "شريف ح ع" 54 سنة، عامل، والسابق إتهامه فى 11 قضية أخرهم 4161 لسنة 1997 مصر الجديدة "مخدرات"، لقيامه بإستدراجه لمسكنه وتصويره عاريا وإكراهه علي التوقيع علي إيصال أمانة.





وبالتحري تبين صحة الواقعة، فتم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بسابقة تقدم المبلغ لخطبة نجلة شقيقته وتم رفضه وقيامه بإرسال بعض الصور الخاصة بنجلة شقيقته له بقصد إجباره على الموافقة علي خطبتها، مما أثار حفيظته، فقام بالاتصال بالمجني عليه وإيهامه بالموافقه علي الخطبة وتمكن من استدراجه لمسكنه وارتكاب الواقعة.



كما تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمبلغ ويحوي صور لنجلة شقيقة المتهم، كما أمكن ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمتهم ويحوى صور مخلة للمبلغ، وإيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنية ممهور بتوقيع المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.