القرية الفرعونية تحتفل بيوم اليتيم مع أهل الفن

احتفلت القرية الفرعونية اليوم ورئيسا مجلس إدارتها حسن عبدالسلام ونفين عبدالسلام، بيوم اليتيم بحضور 200 طفل، في وجود الممثلين أيمن قنديل، ومنير مكرم والمطرب الشاب أحمد ذكريا وأحمد السيد نجم برنامج أرب آيدول.



وأوضحت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة والإعلام بالقرية، أن الأطفال الأيتام من المدارس التي تقوم القرية الفرعونية برعايتها وسط جو من المرح وأقيم لهم حفل غنائى.



بدأ الحفل ببرنامج للأطفال يتعلمون خلاله أنشطة مختلفة وعروض عرائس ديزني الراقصة التي أدخلت البهجة والمرح على قلوب الأطفال، وألقى خلالها الفنانان أحمد زكريا وأحمد السيد أغاني للأطفال.



وعبر الفنان أحمد زكريا عن سعادته بإلقاء أغنية فرحة من ألبومه الأخير التي أسعد بها الأطفال بإشراكهم الغناء.



كما أعرب المطرب أحمد السيد عن سعادته في تلبية دعوة القرية الفرعونية للخير التي أطلقتها لإدخال البهجة على الأطفال عبر رسائل الفن، مؤكدا دور الفن في دعم الخير ونشر السعادة والفرح لدى الأيتام.



وأكد مجدي الزيات مدير القرية، أهمية العمل الخيري المجتمعي المشترك داعيا كل مؤسسات الدولة الاهتمام بالطفل اليتيم والوقوف بجانبه لدعمه لغرس روح الانتماء المجتمعي فيه.