مصرع عامل وإصابة آخر بسبب سقوط جدار جمعية خيرية فى الأقصر

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوط جدار عليهما أثناء مشاركتهما في هدم مبنى لجمعية خيرية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.



تلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بمصرع شخص يدعى «ع.ع»، وإصابة آخر يدعى «ن.ع.ا»، وذلك إثر قيامهما بالمشاركة في أعمال هدم مبنى جمعية الإمام الرفاعي بقرية الحليلة شرق مدينة إسنا.



انتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث بإشراف من الدكتور معمر عبدالهادي، مدير مرفق إسعاف الأقصر.



حُرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.