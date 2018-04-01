«ليبرمان» يرفض إجراء تحقيق دولى فى أحداث «يوم الأرض»

أكدت وكالة «رويترز» للأنباء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، رفض إجراء تحقيق في قتل جيش الاحتلال ما يقارب من 15 فلسطينيًا خلال المظاهرة الي اندلعت على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، الجمعة الماضي.



وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، دعا لإجراء تحقيق مستقل في الأزمة، كما كررت نفس دعوته فيدريكا موجيريني، مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، وتامار زاندبرج، زعيمة حزب ميرتس الإسرائيلي المعارض اليساري.



وقالت «موجيريني»: « إن استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة الحية، يجب أن يتم التحقيق فيه بشكل مستقل وشفاف، فعلى الرغم من حق إسرائيل فى حماية حدودها إلا أنها يجب أن تستخدم القوة المناسبة وليس الغاشمة».



وقال «ليبرمان» في تصريحات لراديو الجيش الإسرائيلي: « إن جنوده قاموا بما يلزم، ويستحقون ميدالية، ولن يتم تشكيل لجنة تحقيق فيما حدث».



وأشارت الوكالة إلى أن جيش الاحتلال، زعم أن الفلسطينيين أطلقوا النيران عليهم في البداية، وقذفوهم بإطارات محترقة ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.



وحذرت الوكالة، من نشوب أزمة أكبر، خاصة أن الفلسطينيين يستعدون لإحياء الذكرى الـ70 للنكبة في 15 مايو والتي شهدت تأسيس الدولة الإسرائيلية عام 1948.



