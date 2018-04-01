إزالة تعديات على أرض ملك الدولة بالقوصية وإقامة موقف سيارات بها

قالت المهندسة هويدا شافعي بدوى رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم تنفيذ قرار إزالة تعديات على قطعة أرض أملاك دولة بقرية بني هلال وتم عمل مقترح لإقامة موقف سيارات للقرية استجابة لطلبات الأهالي، وجار معاينة مساحة 800 متر أرض أملاك دولة لعمل موقف سيارات"بني هلال - القوصية" لخدمة أهالي القرية.



وأشارت رئيس المركز إلى أنه تم تشكيل لجنة ضمت كلا من سيد عبد الناصر رئيس الوحدة المحلية بقرية مير وخيرى سليمان مصطفى مدير إدارة المواقف بأسيوط وهشام المغازى مسئول المتابعة والتفتيش بإدارة المواقف ومحمود عبد الكريم ونصر مناع قايد رئيس مواقف القوصية وتمت المعاينة على الطبيعة ومعرفة أبعاد الموقع، وتم على الفور رفع جميع المخلفات الموجودة بالموقع والتأكد من إخلائه من أى معوقات أمام جهات التنفيذ لحين استصدار قرار التخصيص من المجلس التنفيذى للمحافظة.