تحرير 17 محضرًا تموينيًا وإزالة 4 حالات تعدٍ بمركزين في المنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، 17 محضرا تموينيا، بالمركز ضد أصحاب المخابز البلدية والمحلات العامة، كما أزالت حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية الروضة، خلال إحدى الحملات التي قام بها المركز.



وقال إبراهيم العربي، رئيس مركز ملوي، إنه تم خلال الحملة الأسبوعية صيانة عدد من محطات المياه وشبكات الصرف الصحي، وصيانة وتركيب كشافات الإنارة على طول طريق مصر - أسوان الزراعي.



وأضاف أنه تم رفع وإزالة مخلفات القمامة من الطرق والشوارع الرئيسية، بشوارع الرحمة وسر التجار والجسطينى وطريق الديروطية، في إطار متابعة حالة النظافة والمنظر الجمالي على مستوى المركز.



وفى مركز أبوقر قاص، تمت إزالة 3 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية أبيوها، على مساحة قيراط و21 سهما.