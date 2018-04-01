الأحد 01/أبريل/2018 - 12:21 م
التموين والأوقاف تستعدان لتجهيز «شنط رمضان»
عدسة : محمد أسد
dostor.org/2112874
وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بروتوكول تعاون بين الاتحاد الدولي للإنقاذ والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ اليوم بمدينة شرم الشيخ، بحضور هارزفرباكي، نائب رئيس الاتحاد الدولي ...
أشعلت فرقة رضا للفنون الشعبية، مساء أمس السبت، مسرح أوبرا دمنهور، حيث قدمت ورشة عمل فنية تناولت ثراء العناصر والمفردات التى تشكلت منها الهوية المصرية رغم اختلاف الألون الفنية الشعبية فى مصر، وذلك ضمن ...