التموين والأوقاف تستعدان لتجهيز «شنط رمضان»

فرقة «رضا» و«لاك هونج» يشعلون ليالي دمنهور للفلكلور

أشعلت فرقة رضا للفنون الشعبية، مساء أمس السبت، مسرح أوبرا دمنهور، حيث قدمت ورشة عمل فنية تناولت ثراء العناصر والمفردات التى تشكلت منها الهوية المصرية رغم اختلاف الألون الفنية الشعبية فى مصر، وذلك ضمن ...