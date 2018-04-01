«معاريف»: اتصالات مصرية لحل الأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية الأخيرة

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، عن اتصالات مصرية مع القيادة في تل أبيب وحركة حماس لوقف أي تصعيد جديد، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها يوم الجمعة.



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن القاهرة بدأت العمل على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل تهدئة الأوضاع، من خلال إجراء محادثات مع البيت الأبيض والسلطة الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي.



وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، إن القاهرة تتبنى جهودًا دبلوماسية ضخمة مع كافة الأطراف لتهدئة الموقف، حيث أجرت اتصالات رفيعة المستوى مع الجانب الإسرائيلي من أجل منع أي تصعيد جديد ضد الفلسطينيين، خصوصًا بعد استخدام القوات الإسرائيلية قناصة يستهدفون المتظاهرين الفلسطينيين، وتسببت هذه الاستراتيجية في قتل متظاهرين كانوا يبعدون عن السياج الأمني بمسافات بعيدة.

