الجيش الثانى الميدانى يكرم القضاة المشرفين على الانتخابات بشمال سيناء

أقام الجيش الثانى الميدانى احتفالية لقضاة مصر الذين قاموا بإدارة والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية في محافظة شمال سيناء، تقديرًا للجهد الذى بذلوه فى الإشراف على العملية الانتخابية، وتم خلالها إهداء القضاة درع الجيش الثاني الميداني.



وألقى المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف –خلال الاحتفالية- كلمة بالنيابة عن القضاة المشرفين على الانتخابات فى مدينة العريش، أكد خلالها أهمية الدور الذى تضطلع به القوات المسلحة والشرطة فى إرساء دعائم الاستقرار فى سيناء واقتلاع جذور الإرهاب ونشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين.



وقال إن قضاة مصر هم جنود في معركة الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب، ولطالما ضحوا بأرواحهم فداء لمصر، مشيرًا إلى أن القضاة تسابقوا على المجىء إلى شمال سيناء للإشراف على الانتخابات الرئاسية، إيمانًا منهم بأهمية هذا الواجب الوطني، وباعتبار أن سيناء جزء أصيل من أرض الوطن.



وأعرب المستشار محجوب -في كلمته- عن تقديره الكبير للتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة لتطهير أرض سيناء الغالية على المصريين جميعًا من الإرهاب، مؤكدا أن الشعب المصرى بكل طوائفه وفئاته وشرائحه العمرية، يعتز ويفخر بشهداء مصر من أبناء الجيش والشرطة، الذين سالت دماؤهم الزكية على أرض سيناء حماية لشعب مصر وتراب الوطن.