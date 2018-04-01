«أورنج» تُحذر عملاءها من أى هاكرز يطلب معلومات بنكية

حذرت شركة أورنـﭻ مصر، الشركة الرائدة في مجال خدمات الاتصالات والمحمول عملائها من أي روابط تطالب ببياناتهم، وتحذر الشركة من مشاركة أي معلومات خاصة أو سرية مثل رقم الحساب البنكي أو رقم البطاقة الائتمانية أو كلمة المرور أو الرقم السري لعملائها الكرام.



وأكدت أورنج أن هذا الأمر لا يمكن أن يطلبه موظفو خدمة العملاء في أورنـﭻ أو أي موظف آخر إلا في حال طلب العميل القيام بمدفوعات إلكترونية خاصة بحسابه طرف شركة أورنچ، ويتطلب ذلك بعض بيانات الكارت دون الرقم السري لتكملة الطلبات الرسمية بأحد فروع أورنج.



وأوضحت الشركة أن أي إفصاح عن هذه المعلومات والبيانات هي مسئولية خاصة بصاحبها دون أدنى مسؤولية قانونية على الشركة التي تلتزم بالقوانين المعمول بها فى البلاد، كما أن أورنج لن تطلب من أي عميل هذه المعلومات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل أو المكالمات.



وأكدت الشركة أن هناك البعض الذي يدعي تبعيته للشركة ويقوم باستغلال اسمها دون أدني تكليف من الشركة، حيث يقوم بانتحال هوية الشركة لسلب وسرقة العملاء، ولذلك قامت اورنـﭻ بالتأكيد على عملائها الكرام أن هذه المعلومات مسؤولية شخصية لأصحابها وأن الشركة اتخذت كل الإجراءات القانونية لردع هؤلاء الأشخاص الذين يقومون باستغلال اسم أورنج.



ولذلك تهيب أورنج بعملائها توخي الحذر وعدم التعامل مع هذه الرسائل وإبلاغ السلطات المختصة وخدمة عملاء أورانج حال تعرضهم لأي من تلك الرسائل الاحتيالية.



