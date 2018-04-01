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الأحد 01/أبريل/2018 - 12:18 م

أقباط الغربية يحتفلون بـ«أحد السعف» وسط إجراءات أمنية مشددة

حد السعف
حد السعف
الغربية- شريف عبدالغنى
dostor.org/2112869

يحتفل الأقباط بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، بـ"أحد السعف"، أو "أحد الشعانين"، بإقامة قداس الصلاة برئاسة الأساقفة والكهنة، فى كل الإيبارشيات، والذى يوافق ذكرى دخول المسيح إلى القدس، عندما استقبله أهلها بالسعف والزيتون المزين، وسط إجراءات أمنية، مشددة.

ترأس الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، القداس فى كاتدرائية الشهيد مار جرجس وشهداء طنطا الأبرار، فى حضور أسر الشهداء والمصابين فى تفجير احتفال العام الماضى.

كما تفقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية الخدمات الأمنية للكنائس بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على الإجراءات الأمنية لعمليات التأمين.

وأكد مدير أمن الغربية أن كل الكنائس تشهد إجراءات أمنية مشددة، وتم إنشاء حرم آمن حول كل كنيسة ووضع نقاط تفتيش خلاله لفحص جميع المترددين على الكنيسة، إلى جانب الاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد وإيقاف أى شخص يشتبه فى قيامه بأى عمل غير مألوف، والقوات على أهبة الاستعدادات للتعامل مع أى أشكال خارجة عن القانون، وهناك تعليمات للقوات بالتصدي بكل قوة لأى شكل من أشكال تعكير صفو احتفال الأقباط بأعيادهم.

يذكر أن كنيسة مار جرجس بطنطا، شهدت العام الماضى، أثناء الاحتفال بأحد السعف عملاً إرهابيًا، نتج عنه سقوط 30 شهيدًا، وإصابة 72 آخرين، إلى جانب حدوث تلفيات كبيرة فى القاعة الرئيسية بالكنيسة، وتم ترميمها من قبل القوات المسلحة وافتتاحها فى ديسمبر الماضى، بحضور الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وعدد من قيادات الكنيسة والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

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