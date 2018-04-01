انطلاق رحلات طيران مباشرة بين أذربيجان ومصر

أكد شاهين مصطفاييف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، في لقاء مع السفير المصري المُعين حديثًا في باكو، عادل إبراهيم، أن انطلاق رحلات جوية مباشرة بين أذربيجان ومصر سيؤثر بشكل إيجابي على التنمية السياحية، حسب وكالة «ترندز» الأذربيجانية.



وشدد مصطفاييف على أن أذربيجان تعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات مع مصر، قائلًا: «إن أول سفارة لأذربيجان في القارة الإفريقية افتتحت في مصر».



وأضاف أن أذربيجان ومصر تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والتعليم والمستحضرات الدوائية ومجالات أخرى، مشيرًا إلى أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، دعيت إلى باكو ومن المتوقع تنظيم منتدى للأعمال كجزء من زيارتها.



وأعرب مصطفاييف، خلال اللقاء، عن امتنانه للسفير المصرى للموقف العادل لبلاده فى قضية الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان وسلامة أذربيجان.



وبدوره أشار السفير عادل إبراهيم إلى فرص البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي، مشددًا على أهمية عقد منتديات الأعمال التجارية واجتماعات الأعمال والمناسبات الأخرى بمشاركة دوائر الأعمال.



وبلغ حجم التبادل التجاري لأذربيجان مع مصر 8.05 مليون دولار عام 2017، منها 1.48 مليون دولار تمثل تصدير المنتجات الأذربيجانية إلى هذا البلد، وفقًا للجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية.



وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن مصر ترتفع من جديد كموقع سياحي بعد أن وضعتها ضمن الدول التي استعادت وجددت آثارها، وأبرزها آثار معبد الأقصر.

